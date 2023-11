2556 – Unfallflucht

B17/zwischen AS Königsbrunn Nord und AS Inningen/ FR Donauwörth – Am Mittwoch (22.08.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrer ist flüchtig.

Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin fuhr gegen 22.00 Uhr mit ihrem Ford auf der B17, als sie einen deutlich langsam fahrenden und unbeleuchteten Pkw vor sich wahrnahm. Aufgrund der Dunkelheit erkannte die 33-Jährige den unbeleuchteten Pkw erst sehr spät und musste ausweichen. Der Pkw der 33-Jährigen schleuderte deshalb gegen eine Mittelleitplanke. Der unbekannte Pkw fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht gegen den unbekannten Pkw-Fahrer.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-1910 an die Autobahnpolizeiinspektion Gersthofen zu wenden.

2557 – Verkehrsunfall

A8/ zwischen AS Burgau und AS Zusmarshausen/ FR München – Am Mittwoch (22.11.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden.

Zwischen dem Fahrer eines BMW und der Fahrerin eines VW Polo kam es gegen 06.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall, weshalb der BMW-Fahrer sein Fahrzeug auf der linken Fahrspur abstellen musste.

Ein weiterer nachfolgender Pkw erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr in den abgestellten BMW. Der Pkw-Fahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden von circa 65.000 Euro.

Da die Umstände des Unfalls derzeit noch unklar sind, werden mögliche Zeugen des Unfalls unter 0821/323-1910 um Hinweise an die Autobahnpolizeiinspektion Gersthofen gebeten.