Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

LAUFACH, OT FRONHOFEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben die Abwesenheit von Bewohnern genutzt, um in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Täter entwendeten Bargeld und entkamen mit der Beute unerkannt. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Welzbachstraße zwischen Dienstag, 07:45 Uhr, und Mittwoch, 15:00 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich dem Sachstand nach mit einer Leiter über das Obergeschoss Zutritt zu dem Anwesen und entwendete Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Die Hausbewohner waren aufgrund von größeren Handwerksarbeiten in dem Zeitraum nicht zu Hause.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wer in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Streit im Linienbus - Zeugen gesucht

JOHANNESBERG, OT OBERAFFERBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag ist es in einem Bus in Richtung Aschaffenburg zu einer Streitigkeit zwischen dem Busfahrer und einer Frau gekommen. Dabei soll es unter anderen zu Beleidigungen gekommen sein. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen des Geschehens.

Dem Sachstand nach ist es gegen 16:40 Uhr zu einem Streit in der Buslinie 25 in Fahrtrichtung Aschaffenburg gekommen. Ein weiblicher Fahrgast und der Busfahrer hatten offensichtlich eine Meinungsverschiedenheit über eine Fahrkarte, infolge derer es auch zu Beleidigungen gekommen sein soll. Zugetragen hat sich der Vorfall in dem fahrenden Bus, kurz nach der Haltestelle "Am Kreuz".

Die Polizei Aschaffenburg ermittelt nun und hofft dabei auch auf Zeugen der Streitigkeit. Insbesondere andere Fahrgäste könnten hierbei hilfreiche Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Diebstahl in Steinbruch - Kraftstoff aus Tankanlage entwendet - Zeugen gesucht

HÖSBACH, OT WINZENHOHL, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch haben bislang Unbekannte mehrere hundert Liter Diesel aus einem Tank entwendet und konnten anschließend unerkannt flüchten. Die Täter hatten sich zuvor gewaltsam Zugang zu dem Steinbruchgelände verschafft. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter des Steinbruchs fest, dass sich Unbefugte an der abgeschlossenen Schranke zum Gelände zu schaffen gemacht hatten, um so in den umzäunten Bereich zu gelangen. Die Täter beschädigten in der Folge einen Radlader und verschiedene Maschinen, die sich auf dem Gelände befanden. Offensichtlich hatten es die Unbekannten dabei auf Diesel abgesehen.

Aus einer Tankanlage pumpten die Diebe schließlich mehrere hundert Liter Kraftstoff ab, bevor sie unerkannt geflüchtet sind.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach muss sich der der Diebstahl in der Zeit zwischen Dienstag, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr ereignet haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 15:00 Uhr, wurde ein weißer Mercedes GLC an der Beifahrerseite offensichtlich absichtlich am Lack beschädigt. Das Fahrzeug stand an den Tagen in der Babenhäuser Straße.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 23:30 Uhr, und Mittwoch 08:45 Uhr, wurde ein schwarzer Opel Corsa mutwillig zerkratzt. Das Auto stand in der Zeit in der Webergasse am Straßenrand geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmorgen ist gegen 09:00 Uhr ein weißer 7,5 -Tonner in der Wasserloser Straße gegen einen Verkehrsspiegel gestoßen und anschließen davongefahren. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten. Näheres ist zu dem Verursacher bislang jedoch nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch hat ein Unbekannter zu einer nicht genauer eingrenzbaren Zeit zwei geparkte Pkw in der Jahnstraße mutwillig zerkratzt. Bereits am vergangenen Freitag ist an der gleichen Örtlichkeit ein weiteres Fahrzeug beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

KLINGENBERG, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 06:30 Uhr, wurde von einem weißen Renault Master der Außenspeigel abgefahren. Der Transporter war in der Zeit im Industriegebiet in der Philipp-Kachel-Straße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde in der kurzen Zeit zwischen 13:55 Uhr und 14:10 Uhr der linke Außenspiegel eines Opels bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Pkw stand am Fahrbahnrand der Straße "Am Felsenkeller".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.