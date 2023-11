ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein 31-jähriger und ein 26-jähriger Mann stehen im Verdacht, am Dienstag in der Aschaffenburger "City Galerie" auf Diebestour gewesen zu sein. Ein Ladendetektiv hatte die Verfolgung der flüchtigen Männer aufgenommen und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten die Tatverdächtigen festnehmen. Einer der beiden mutmaßlichen Diebe befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Ladendetektiv beobachtet Diebstahl

Der erfolgreichen Polizeiaktion waren Beobachtungen eines aufmerksamen Ladendetektivs vorausgegangen, dem die beiden Männer in einem Drogeriegeschäft aufgefallen waren, als diese offensichtlich hochwertige Parfums in eine eigens für Diebstähle präparierte Tasche eingesteckt hatten. Die Diebe verließen das Geschäft mit der Beute ohne zu bezahlen. Der Zeuge nahm daraufhin die Verfolgung auf und verständigte sofort die Aschaffenburger Polizei.

Festnahme der Tatverdächtigen

Aufgrund der guten Mitteilung des Ladendetektivs konnte eine Polizeistreife die Männer schnell feststellen. Bei der folgenden Kontrolle wurden nicht nur die entwendeten Parfums aufgefunden. Der 31-Jährige hatte zudem noch eine geringe Menge Haschisch bei sich. Die Beamten nahmen die beiden mutmaßlichen Diebe in der Folge vorläufig fest.

Polizei prüft Tatzusammenhänge

Dem Ermittlungsstand nach hatten es die Männer offenbar gezielt auf hochwertige Herrendüfte abgesehen. Die Ermittler der Polizeiinspektion Aschaffenburg prüfen unterdessen, ob die Tatverdächtigen auch für weitere Ladendiebstähle in Frage kommen.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der 31-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Nach Bewertung des beschriebenen Vorfalls und wegen ähnlich gelagerter zurückliegender Eigentumsdelikte erließ der Ermittlungsrichter einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in vier Fällen sowie der Urkundenunterdrückung in sechs Fällen. Beamte brachten den 31-Jährigen hierauf in eine Justizvollzugsanstalt. Sein 26-jähriger mutmaßlicher Mittäter, mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.