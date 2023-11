2018. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad; eine Person verletzt – Neuperlach

Am Mittwoch, 22.11.2023, gegen 08:15 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einem Leichtkraftrad Piaggio auf dem Karl-Marx-Ring stadtauswärts. Zeitgleich fuhr eine 21-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Pkw Mazda auf dem Peschelanger in Richtung des Karl-Marx-Ring.

Die 21-Jährige wollte schließlich auf den Karl-Marx-Ring nach links abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des 54-Jährigen so dass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Karl-Marx-Ring musste in stadteinwärtige Richtung während der Unfallaufnahme für eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Es kam dadurch zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

2019. Radfahrer verursacht Notbremsung eines Linienbusses und flüchtet; zwei Personen verletzt – Neuhausen

Am Mittwoch, 22.11.2023, gegen 17:40 Uhr, fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München als Führer eines Busses der Linie 62 die Wilhelm-Hale-Straße in Richtung Friedenheimer Brücke und wollte die Kreuzung zur Arnulfstraße geradeaus überqueren. Die Ampel zeigte für den Busfahrer grün.

Unerwartet überquerte ein bislang unbekannter Radfahrer die Kreuzung um die Arnulfstraße in Richtung der Donnersberger Brücke zu fahren. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte die Ampel für den Radfahrer Rotlicht.

Der Busfahrer musste daraufhin stark bremsen woraufhin zwei Fahrgäste, eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München und eine 66-Jährige mit Wohnsitz in München, im Bus zu Sturz kamen. Beide wurden dadurch verletzt. Die 18-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt während die 66-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Radfahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

2020. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Allach

Am Mittwoch, 22.11.2023, gegen 16:45 Uhr, erhielt eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf durch eine unbekannte Person. Diese teilte der Seniorin mit, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall versucht hätte und nun eine Kaution von mehreren zehntausend Euro geleistet werden müsse, damit der Angehörige nicht ins Gefängnis überstellt werden würde.

Daraufhin übergab die über 80-Jährige kurze Zeit später Bargeld (mehrere zehntausend Euro) an einen unbekannten Abholer im Umfeld ihres Wohnhauses. Erst nach Rücksprache mit Angehörigen fiel der Betrug auf.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,80 m groß, Kapuzenpullover, dunkle Hose, mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sickenbergerstraße, Allacher Straße, Von-Kahr-Straße (Allach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

Ein Video mit Originalaufnahmen eines Telefongesprächs sowie weitere Informationen zum organisierten Callcenterbetrug gibt es unter: https://www.polizei.bayern.de/muenchen/callcenterbetrug

2021. Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Ramersdorf

Am Dienstag, 21.11.2023, gegen 23:50 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters verschaffte er sich Zutritt zu den Verkaufsräumen. Aus diesen entwendete er Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, mit einer dunklen Kopfbedeckung, Schal ins Gesicht gezogen, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit der Aufschrift Keta-Security und einer dunklen Hose

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden vom Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Balanstraße, St.-Martin-Straße, St.-Cajetan-Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2022. Einbruch in Wohnung – Lehel

Im Zeitraum von Montag, 13.11.2023, gegen 11:00 Uhr bis Mittwoch, 22.11.2023, gegen 15:15 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter stiegen über den Balkon und verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Balkontür. In der Wohnung wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck sowie Uhren im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss mit der Tatbeute unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Oettingenstraße, Dianastraße, Englischer Garten (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2023. Einbruch in Reihenhaus – Laim

Am Mittwoch, 22.11.2023, zwischen 10:50 Uhr und 18:50 Uhr, wurde durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentüre und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck im Wert von über hundert Euro. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Valpichlerstraße, Stroblstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Schon mit einfachsten Vorsichtsmaßnahmen können Sie das Risiko eines Einbruchs in Ihre Wohnung vermindern.

Verschließen Sie alle Wohn- und Eingangstüren sowie alle Fenster (auch gekippte Fenster sind für Einbrecher oft in wenigen Sekunden zu öffnen)!

Verstecken Sie niemals ihren Wohnungsschlüssel (beinahe alle Verstecke wie im Blumenkübel oder unter der Fußmatte sind dem Einbrecher bekannt)!

Während längeren Abwesenheiten (z.B. Urlaub, Geschäftsreise) sind Hinweise, die dem Einbrecher verraten, dass ihre Wohnung zurzeit nicht bewohnt wird, unbedingt zu vermeiden (z.B. geschlossene Jalousien zu jeder Tages- und Nachtzeit oder nicht geleerte Briefkästen)!

Weitere wichtige Hinweise finden Sie in unseren polizeilichen Informationsbroschüren und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Für eine kostenlose Beratung zum Einbruchschutz stehen Ihnen unsere Experten des Präventions- und Opferschutzkommissariat K 105 zur Verfügung. Wir bitten Sie, Ihre Anfragen über die E-Mail-Adresse beratungsstelle-muenchen@polizei.bayern.de zu stellen.

2024. Gefährdung des Straßenverkehrs – Sendling

Am Mittwoch, 22.11.2023, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 64-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Pkw Audi auf dem Luise-Kieselbach-Platz stadteinwärts. An der Kreuzung zur Waldfriedhofstraße wollte er in diese nach links abbiegen. Er befand sich dabei auf dem äußerst rechten, der insgesamt drei Fahrstreifen.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam bei dem Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei erfasste er mit dem Pkw einen 29-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher als Fußgänger an der dortigen Ampel wartete. Er wurde bei dem Zusammenstoß in die nahegelegene Grünfläche geschleudert und verletzt. Der 29-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Der 64-Jährige steuerte das Fahrzeug ebenfalls in den Grünstreifen und prallte dort gegen einen Baum. Der Baum wurde dabei aus seinem Wurzelwerk gerissen und knickte um. Der 64-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Am Pkw entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Bei der im Anschluss erfolgten Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 64-Jährige alkoholisiert war. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der 64-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.