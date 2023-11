SCHWAIG BEI NÜRNBERG. (1370) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21./22.11.2023) brachen unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt in Schwaig (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Polizei bittet um Hinweise.



Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 17:00 Uhr (Di) und 07:00 Uhr (Mi) gewaltsam Zugang zum Büroraum der Werkstatt in der Nürnberger Straße. Aus dem Büro entwendeten sie anschließend einen Tresor, in dem sich verschiedene Schlüssel sowie Bargeld befanden. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden an Bürotür und Inventar wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Beamte der Kriminalpolizei Schwabach führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht Zeugen, denen im Bereich der betroffenen Werkstatt verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegengenommen.



Erstellt durch: Michael Konrad / mc