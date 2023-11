HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Am Jahrestag der Reichspogromnacht störte ein Jugendlicher eine Gedenkveranstaltung in Hirschaid durch einen antisemitischen Ausruf. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nach dem Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am 9. November hatte der Hirschaider Bürgermeister zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich der Geschehnisse zur Reichspogromnacht von 1938 eingeladen. Zahlreich hatten sich die Bürger am Mahnmal bei der ehemaligen Synagoge in der Nürnberger Straße eingefunden.

Im Verlauf des würdevollen Gedenkens kam es zu einem unangenehmen Vorfall. Gegen 17.15 Uhr näherte sich ein Jugendlicher auf einem Mofa oder Moped der Veranstaltung und schrie den Menschen einen antisemitischen Ausspruch entgegen. Danach entfernte er sich auf der Nürnberger Straße in Richtung Ortsmitte.

Ein Bürger hatte daraufhin Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Bamberg erstattet. Diese beauftragte nun die Bamberger Kriminalpolizei mit den Ermittlungen. Die Beamtinnen und Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Können Sie Angaben zu jugendlichen Mopedfahrern aus dem Bereich Hirschaid machen oder haben den Vorfall am 9. November beobachtet? Melden Sie sich bei der Kripo unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.