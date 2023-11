ANSBACH. (1368) Am Dienstagmorgen (22.11.2023) fand eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ansbach eine große Anzahl Cannabispflanzen in einem Waldstück bei Zellrüglingen (Lkrs. Ansbach). Das Kommissariat zur Rauschgiftbekämpfung bittet um Zeugenhinweise.

Bei einer Streifenfahrt entdeckten Beamte der Verkehrspolizei Ansbach gut 20 Kilogramm Cannabispflanzen in einem Waldstück an der Kreisstraße AN 9 in der Nähe des Gemeindeteils Zellrüglingen bei Weihenzell. Zunächst entdeckten die Beamten aus der Ferne Müllsäcke, welche in dem Waldstück abgelegt waren. Erst bei näherer Betrachtung bemerkten sie, dass es sich hierbei um zahlreiche, nicht abgeerntete, Cannabispflanzen samt Wurzelballen handelte, welche durch einen oder mehrere unbekannte Täter dort entsorgt wurden.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold / mc