RAUBLING, OT MOOS, LKR. ROSENHEIM. Am frühen Donnerstagmorgen, 23. November 2023, brach in einem Wohnhaus in Raubling ein Feuer aus. Bei dem Brand wurde nach aktuellen Erkenntnissen eine Person erheblich verletzt, der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Donnerstag (23. November 2023), gegen 1.35 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim die Mitteilung über den Brand eines Wohnhauses in Moos bei Raubling ein. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren stellten den Ausbruch eines Feuers im 1. Obergeschoss des Objekts fest. Durch das rasche Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Gebäude verhindert werden.

Die vier anwesenden Bewohner konnten das Gebäude zunächst unverletzt verlassen. Eine Person kehrte für Löschversuche in das Objekt zurück und erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich der oberen Extremitäten sowie im Gesicht. Der 53-Jährige wurde auf Grund seiner Brandverletzungen durch die alarmierten Rettungskräfte zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Nach aktuellen Erkenntnissen wird der Sachschaden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich geschätzt. Wegen der Folgen des Brandes können die Bewohner vorerst nicht in ihr „zu Hause“ zurückkehren - sie kamen noch in der Nacht bei einem Familienangehörigen unter.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch die örtliche Polizeiinspektion Brannenburg mit Unterstützung der Polizeiinspektion Rosenheim. Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Untersuchungen an der Brandörtlichkeit. Unterstützt von Beamten der Spurensicherung erfolgt die weitere Sachbearbeitung nun durch die zuständigen Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim. Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.