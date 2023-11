Versuchter Einbruch - Täter möglicherweise überrascht - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

BESSENBACH, OT STRASSBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen versucht in ein Wohnhaus mit angrenzendem Blumengeschäft einzubrechen. Offensichtlich ist das Vorhaben noch im Außenbereich gescheitert. Möglicherweise wurden die Täter dabei überrascht. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat in der Dorfstraße zwischen Montag, 17:30 Uhr, und Dienstag, 09:30 Uhr, ereignet. Die Einbrecher versuchten dabei über ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäudeinnere zu gelangen. Bei dem gewaltsamen Vorgehen ist auch die Scheibe zu Bruch gegangen. Zu dem Wohngebäude gehört auch eine Gärtnerei. Ob die Wohnräume oder das Ladengeschäft Ziel der Täter waren, ist derzeit noch unklar.



Glücklicherweise sind die Unbekannten an dem Fenster gescheitert. Es könnte sein, dass sie gestört worden sind und die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen haben.



Die Kripo Aschaffenburg führt die Ermittlungen in dem Fall und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat im relevanten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise im Bereich der Dorfstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HÖSBACH, OT ROTTENBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag ist es gegen 17:15 Uhr an der Abzweigung der Staatsstraße 2307 zur Kreisstraße AB 24 zu einem seitlichen Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Der unfallbeteiligte Suzuki hat sich nach dem Unfall entfernt. Ein schwarzer Audi A5 ist aus Richtung Schimborn kommend von der Staatsstraße in die Kreisstraße nach Rottenberg eingebogen, als der später flüchtige Suzuki aus Rottenberg kommend in Richtung Hösbach auf die Staatsstraße einbog. Der Suzuki hielt nach dem Zusammenstoß offenbar kurzzeitig an, ist dann aber weiter in Richtung Hösbach davongefahren. Dem Sachstand nach herrschte reger Verkehr zu dem Zeitpunkt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:45 Uhr ein schwarzer Opel Meriva bei einer Unfallflucht am linken Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war in der Deschstraße geparkt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagmorgen hat ein Unbekannter einer jungen Frau zwischen kurz vor 08:00 Uhr und 08:15 Uhr eine schwarze Handtasche entwendet. Die Bestohlene wartete in der Zeit auf einen Bus im Bereich des "Snack Cafes" am Regionalen Omnibusbahnhof. Der unbekannte Dieb nahm die Tasche offensichtlich in einem unbeobachteten Moment von einem Stuhl, auf dem die Beute abgelegt war. Die Tasche wurde wenig später ohne Inhalt an einer gegenüberliegenden Haltestelle aufgefunden.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag wurde zwischen 03:00 Uhr und 11:40 Uhr der rechte Vorderreifen eines Mercedes mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Das Auto war in der Zeit in der Danziger Straße am Straßenrand geparkt.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde ein roter Toyota Yaris auf dem Parkplatz der Marktverwaltung in der Schaafheimer Straße angefahren. Das geparkte Auto wurde dabei an der vorderen Stoßstange beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde in der kurzen Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr eine Fahrradtasche entwendet. Die Tasche lag dabei zum Trocknen auf einem Holzstapel in einem Vorgarten im Heideweg.

WESTERNGRUND, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag hat ein Passant gegen 14:30 Uhr unsachgemäß entsorgte Autoreifen festgestellt und bei der Alzenauer Polizei gemeldet. Der offensichtlich unbrauchbare Müll wurde in einer Parkbucht entlang der Kreisstraße 14 entsorgt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas zu dem Verursacher sagen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen dem 14. November, 17:00 Uhr, und Montag, dem 20. November gegen 15:00 Uhr, wurde ein schwarzer Opel Mokka offensichtlich mutwillig beschädigt. Das in der Mainstraße an der Ecke zur Fährstraße geparkte Auto wurde großflächig zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.