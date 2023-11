REGENSBURG. In der Nacht auf Mittwoch, 22. November wurde in eine Bäckerei in Burgweinting eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein bislang Unbekannter schlug zwischen Dienstagabend, 18:30 Uhr und Mittwochmorgen, 04:45 Uhr die Schaufensterscheibe einer Bäckerei in der Römerstraße ein. Anschließend entwendete er im Inneren einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte vor Ort Spuren und führt die weiteren Ermittlungen. Sie bittet Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.