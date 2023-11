FRENSDORF, LKR. BAMBERG / BAYREUTH. Am Dienstagnachmittag waren Telefonbetrüger gleich zwei Mal mit der bekannten Unfallmasche erfolgreich. Sie ergaunerten sich Geld und Wertgegenstände im Gesamtwert einer niedrigen sechsstelligen Summe. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Um 13.30 Uhr riefen Betrüger bei einer Dame aus dem Frensdorfer Ortsteil Abtsdorf an. Sie überzeugten die 58-Jährige zur Zahlung einer hohen Kaution, da ihre Tochter andernfalls ins Gefängnis müsse. Diese habe angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Ein unbekannter Mann holte gegen 15 Uhr am Grundstück der Dame in der Straße „Am Holzberg“ Wertgegenstände im Gesamtwert einer mittleren fünfstelligen Summe ab. Er näherte sich zu Fuß aus der Richtung Am Holzberg / Abtsdorfer Sand und ging nach der Übergabe in Richtung Ortsmitte weiter.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 28 Jahre alt

zirka 176 Zentimeter groß

kurzes schwarzes Haar

Dreitagebart

trug eine blaue löchrige Jeans und eine dunkle Jacke

Die Kriminalpolizei Bamberg führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu der beschriebenen Person machen kann oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.

Mit derselben Masche waren Betrüger auch in Bayreuth erfolgreich. Ein 68-Jähriger übergab zunächst Geld und später zusätzlich Wertgegenstände an einen Unbekannten, um seine Frau vor der angeblichen Gefängnisstrafe zu bewahren. Die Übergaben fanden gegen 13 Uhr und gegen 16.30 Uhr in Bayreuth am Schotterparkplatz „Am Sendelbach“, gegenüber dem dortigen Einkaufszentrum statt. Der Gesamtwert bewegt sich im Bereich einer niedrigen sechsstelligen Summe.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 35 - 40 Jahre alt

schlank

dunkles Haar

Vollbart

dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen. Wer die Geldübergaben beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, setzt sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung.

Die oberfränkische Polizei warnt:

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Weitere Infos unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/