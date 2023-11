FURTH IM WALD, LKR. CHAM. Am Dienstag, den 21. November 2023, kam es in Furth im Wald zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 69-jährigen Frau. Der Täter konnte flüchten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg und bittet die Bevölkerung zur Tataufklärung um Mithilfe.

Gegen 14:50 Uhr war eine Seniorin zu Fuß im Antlesbrunnweg in Furth im Wald unterwegs. Dort wurde sie von einem bislang Unbekanntem geschubst und stürzte dadurch zu Boden. Dieser konnte mit der Handtasche der Frau in unbekannte Richtung flüchten. Die Beute liegt im niedrigen zweistelligen Bereich. Die 69-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 16 bis 20 Jahre alt

160 bis 170 cm groß

Jugendliches Erscheinungsbild

Schwarze Haare, vorne mit blondem Haaransatz

Bekleidung: helle Jacke, dunkle Hose

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang zu keiner Täterfestnahme. Die Kriminalpolizei Regensburg führt in diesem Fall die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888. Wer war am Dienstag, zwischen 14:00 Uhr und 15:15 Uhr, im Bereich des Antlesbrunnwegs in Furth im Wald unterwegs? Wer hat Beobachtungen gemacht, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!