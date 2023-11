NÜRNBERG. (1367) Wie bereits mit Meldung 1352 berichtet, kam es am vergangenen Sonntagnachmittag (19.11.2023) zu einem Polizeieinsatz am U-Bahnhof Wöhrder Wiese, weil zwei Männer in einem Zug der U-Bahnlinie 2 in Richtung Ziegelstein weitere Fahrgäste durch ihr martialisches Auftreten stark verängstigten. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls.



Gegen 15.15 Uhr verursachten zwei Männer in einem Zug der U-Bahnlinie 2 durch ihr Verhalten bei anderen Fahrgästen panikartiges Verhalten.

Sie führten offen getragene Waffen mit sich und entzündeten eine an einem Gegenstand angebrachte Lunte. Dies geschah offenbar mit der Zielrichtung, weitere Fahrgäste zu ängstigen. Beide Männer konnten im Anschluss vorläufig festgenommen werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt in dieser Angelegenheit und bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere aber Fahrgäste des betroffenen U-Bahnzuges, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu melden.



