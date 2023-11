2011. Staatschutzrelevantes Delikt – Moosach

Am Montag, 20.11.2023, gegen 23:50 Uhr, befanden sich ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München, und zwei weitere unbekannte Personen an der U-Bahnhaltestelle Olympia-Einkaufzentrum. Im dortigen Sperrengeschoss wurden sie von einem 35-Jährigen mit Wohnsitz in München, verbal mit ausländerfeindlichem Inhalt beleidigt. Zudem zeigte er mehrfach den Hitlergruß.

Die zwei unbekannten Personen, sowie der 27-Jährige entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit und letzterer verständigte die Polizei.

Der 35-Jährige Täter konnte aufgrund der Personenbeschreibung in der näheren Umgebung festgestellt werden. Er wurde zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeidienststelle verbracht. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung wurde er zunächst in Gewahrsam genommen. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde er am nächsten Tag wieder entlassen.

Das Kommissariat K44 (politisch motivierte Kriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2012. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person verletzt – Forstenried

Am Dienstag, 21.11.2023, gegen 06:45 Uhr, fuhr ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kraftrad die Drygalski-Allee in Richtung Herterichstraße. Zeitgleich fuhr eine 42-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz mit einem Pkw Hyundai vom rechten Fahrbahnrand auf der Drygalski-Allee an.

Es kam dadurch zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Kraftrad. Der 17-Jährige stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf über zehntausend Euro.

Die Drygalski-Allee musste in diesem Bereich für circa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Da der 17-Jährige über keine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt wurde er wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Ebenfalls wird gegen den Halter des Kraftrads aufgrund des Vergehens des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

2013. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Trudering

Am Dienstag, 21.11.2023, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 81-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW die Friedenspromenade in Richtung Wasserburger Landstraße, in welche er nach rechts einbog. Zeitgleich überquerte ein 30-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland die Wasserburger Landstraße zu Fuß auf der dortigen Fußgängerfurt.

Beim Abbiegevorgang des 81-Jährigen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Der 30-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich hierbei. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

2014. Fahrer auf gestohlenem Kraftrad entzieht sich Verkehrskontrolle – Obergiesing

Am Samstag, 18.11.2023, gegen 03:15 Uhr wollte eine Polizeistreife im Bereich der Tegernseer Landstraße den Fahrer eines Kraftrads einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer entzog sich dem, indem er mit hoher Geschwindigkeit die Tegernseer Landstraße stadtauswärts fuhr. Dabei missachtete er u.a. das Rotlicht einer Ampel.

Im Bereich einer Baustelle im Perlacher Forst konnte der Flüchtende schlussendlich angehalten werden. Es handelt sich bei ihm um einen 21-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Dieser leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte dadurch eine Polizeibeamtin.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass sowohl das Kraftrad als auch das angebrachte Kennzeichen gestohlen waren.

Der 21-Jährige wird nun u. a. wegen des Diebstahls des Kraftrads und des Kennzeichens und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Außerdem stehen zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung im Raum.

Der 21-Jährige wurde nach erfolgter Anzeigenbearbeitung der Haftanstalt überstellt und anschließend vom Ermittlungsrichter entlassen.

Die Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei in Zusammenarbeit mit der Münchner Kriminalpolizei.

2015. Pkw fährt Polizeibeamtin an und flüchtet – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 21.11.2023, gegen 15:00 Uhr, hielt sich eine 37-jährige Polizeibeamtin zusammen mit ihrem Streifenpartner in zivil im Bereich eines Parkhauses in der Schwanthalerstraße auf.

Zur selben Zeit fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Mercedes zur Zufahrt des Parkhauses und wollte in dieses einfahren. Hierbei touchierte er mit dem rechten Vorderreifen des Pkw die Polizeibeamtin. Der 51-Jährige setzte daraufhin zurück und fuhr die Schwanthalerstraße in Richtung der Sonnenstraße davon.

Die 37-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt musste aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden.

Der Unfallverursacher meldete sich einige Zeit später bei der Münchner Verkehrspolizei und gab an den Pkw gefahren zu haben. Gegen ihn wird nun auch wegen Unfallflucht ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

2016. Versuchte Vergewaltigung – Altstadt

Am Dienstag, 21.11.2023, in der Zeit von 05:50 Uhr bis 06:00 Uhr, wurde eine 47-jährige Marokkanerin ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Untergeschoß des Karlsplatzes, wo sie sich zum Schlafen hingelegt hatte, von einer männlichen ihr unbekannten Person zum Geschlechtsverkehr aufgefordert. Der Unbekannte legte sich zunächst neben die 47-Jährige. In der Folge forderte er diese auf, mit ihm den Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Als sie der Aufforderung nicht nachkam, kam es zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf ging der Unbekannte die 47-Jährige massiv körperlich anging und bedrohte sie verbal.

Erst als eine unbeteiligte Person hinzukam, ließ der unbekannte Täter von der 47-Jährigen ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 47-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,70 m groß, sehr schlank, dunkelhäutig, laut eigenem Bekunden Somalier, krause dunkle kurze Haare, krauser dunkler Kinn- und Backenbart, auffällige circa zwei Zentimeter große Narbe im Bereich des linken Wangenknochens

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Untergeschoß Karlsplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2017. Raubdelikt – Maxvorstadt

Am Dienstag, 21.11.2023, gegen 23:40 Uhr, gingen vier Jugendliche (zwei 16-Jährige und ein 17-Jähriger, jeweils mit Wohnsitzen in Starnberg, sowie ein 16-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München) durch die Fußgängerunterführung im Bereich der Von-der-Tann-Straße.

Dort trafen sie auf eine größere Personengruppe, von welcher sie unvermittelt umringt wurden. Weiterhin wurden sie aufgefordert, ihre Wertsachen auszuhändigen. Während die zwei 16-Jährigen vor Ort stehenblieben, ergriffen der 17-Jährige und der 16-Jährige die Flucht. Die komplette Tätergruppe folgte ihnen daraufhin und konnte sie erneut stellen. Die bislang unbekannten Täter forderten die beiden nochmals auf ihre Wertsachen auszuhändigen. Dabei soll einer der handelnden Täter eine Schusswaffe unter seiner Jacke mitgeführt haben soll und auch verbal damit gedroht haben diese einzusetzen.

Im weiteren Verlauf händigten der 17-Jährige und der 16-Jährige einen Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich aus. Anschließend flüchtete die Tätergruppe fußläufig in unbekannte Richtung.

Die beiden zurück gebliebenen 16-Jährigen verständigten den Notruf der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine Hinweise auf die Täter.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Circa 15 – 20 männliche Jugendliche, u.a. nordafrikanischer Phänotyp, circa 16 – 25 Jahre alt, teilweise mit schwarzen Sturmhauben maskiert.

Haupttäter (Bedrohung mit Schusswaffe):

Männlich, ca. 18 – 25 Jahre alt, ca. 1,90 m groß, nordafrikanisches Aussehen, schwarzes mittellanges krauses Haar, bekleidet mit einer grünen Weste, rotem Pullover und schwarzer Hose.

Weiterer Täter:

Männlich, ca. 18 – 25 Jahre alt, ca. 1,80 m – 1,85 m groß, schlanke Statur, schwarze lange Haare die zu einem Zopf gebunden waren, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und grüner Jogginghose.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Von-der-Tann-Straße, Königinstraße, Hofgarten (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.