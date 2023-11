SCHWEINFURT. Die Polizei Schweinfurt konnte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Wie bereits berichtet, hatte sich gegen 01:15 Uhr ein Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Kaufhaus in der Straße Jägersbrunnen verschafft. Offensichtlich hatte er es hierbei auf Schmuck abgesehen. Aufgrund der Alarmauslösung fiel der Einbruch sofort auf.

Beamte der Schweinfurter Polizei waren rasch vor Ort und nahmen im Nahbereich den Tatverdächtigen im Alter von 36 Jahren vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie Diebesgut und eine geringe Menge Amphetamin auf. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ordnete die Vorführung des Mannes bei dem Ermittlungsrichter an. Dieser hat in der Folge einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls erlassen. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.