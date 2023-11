NÜRNBERG. (1366) Am Dienstagabend (21.11.2023) eskalierte ein Streit zwischen zwei 13-jährigen Jungen im Nürnberger Westen. Eines der Kinder musste nach Stichverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.



Die beiden 13-Jährigen trafen sich gegen 19:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Regerstraße, mutmaßlich um einen bereits länger andauernden Streit untereinander auszutragen. Im Verlauf der Streitigkeit fügte eines der beiden Kinder dem anderen Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Im Anschluss rannte das tatverdächtige Kind davon.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West waren innerhalb kürzester Zeit am Tatort. Ein speziell geschulter Beamter leitete umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen an dem verletzten 13-Jährigen ein. Im Anschluss wurde er vom Rettungsdienst weiterbehandelt und schließlich in ein Krankenhaus verbracht, wo er im Laufe des Abends operiert werden musste. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht.

Die ebenfalls eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen zunächst ohne Erfolg. Im Verlauf des Dienstagabends konnte der tatverdächtige 13-jährige Junge an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen hat noch am Dienstagabend das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Da der Tatverdächtige auf Grund seines Alters strafunmündig ist, wurden die zuständigen Behörden über den Vorfall informiert.

Erstellt durch: Marc Siegl