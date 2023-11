LUDWIGSTADT / NORDHALBEN, LKR. KRONACH. Von Freitag auf Dienstag stahlen Diebe erneut zwei Zigarettenautomaten in Ludwigstadt und Nordhalben. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Auf ihrer Streifenfahrt am Dienstagnachmittag bemerkten Polizisten der Polizei Ludwigstadt, dass in Nordhalben und Ludwigstadt jeweils ein Zigarettenautomat gestohlen wurde. Nach ersten Erkenntnissen sind diese Taten der aktuellen Serie von Automatendiebstählen zuzuordnen. Es entstand ein Gesamtschaden von über 5000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen im Rahmen der EG (Ermittlungsgruppe) Automat aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zu den Automatendiebstählen in der Lobensteiner Straße in Ludwigstadt und in Nordhalben in der Straße „Alte Marter“ machen?