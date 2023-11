ROTH. (1365) Am Dienstagmittag (21.11.2023) zeigte sich ein Mann in Roth in exhibitionistischer Art und Weise. Die Polizei nahm den Mann fest.



Zwei Jugendlichen fiel gegen 12:00 Uhr ein Mann am Busparkplatz in der Brentwoodstraße auf. Er stand neben einem geparkten Bus auf dem Gehweg und nahm an sich selbst sexuelle Handlungen vor. Die beiden Mädchen verständigten daraufhin die Polizei.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Roth trafen den Mann noch am Busparkplatz an und nahmen ihn vorläufig fest. Im weiteren Verlauf übernahm das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach die weiteren Ermittlungen und unterzog den 31-Jährigen einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Er muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc