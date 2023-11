SENDEN. Am 20.11.2023 wurde ein 24-jähriger Mann nach einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt festgenommen. Nachdem er in den vergangenen Wochen bereits mehrfach straffällig geworden war und Fluchtgefahr bestand, erging heute Haftbefehl.

Gegen den Tatverdächtigen bestand bereits wegen eines Diebstahls von Anfang November Hausverbot in einer Tankstelle in der Kemptener Straße. Trotzdem betrat er diese am frühen Morgen des 20.11.2023 und verließ diese trotz Aufforderung der Tankstellen-Mitarbeiterin nicht. Zur weiteren Klärung wurde durch diese eine Polizeistreife hinzugerufen und die Türe kurzzeitig verriegelt. Dies passte dem 24-Jährigen offenbar nicht, so dass er die Geschädigte körperlich attackierte, indem er ihr auf das Handgelenk schlug und gegen die Brust stieß. Danach schaffte es der 24-Jährige, die Schiebetür zu öffnen und zu flüchten. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ermittelten die Beamten der Sendener Polizei den 24-Jährigen als Tatverdächtigen und trafen ihn wenig später auch an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft setzten die Beamten den 24-Jährigen zunächst wieder auf freien Fuß.

Unbeirrt von den strafrechtlichen Konsequenzen betrat der 24-Jährige kurze Zeit später einen Verbrauchermarkt in der Berliner Straße und entwendete dort einen Kopfhörer im Wert von circa 90 Euro. Zudem führte der Mann bei dem Diebstahl einen Korkenzieher mit sich, weshalb die Beamten nun unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen ermitteln.

Da der 24-Jährige in den letzten Wochen vermehrt strafrechtlich auffällig geworden war und Fluchtgefahr bestand, wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht Memmingen beantragt. Diesem wurde bei der heutigen Vorführung stattgeben, die Beamten brachten den 24-Jährigen daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt. (PSt Senden)