NEUÖTTING, LKR. ALTÖTTING. Am Sonntagabend, den 19. November 2023, kam es in Neuötting zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fußgänger wurde von einem Pkw erfasst und erheblich verletzt. Der Fahrzeugführer flüchtete zunächst mit seinem Wagen, konnte jedoch kurz nach dem Unfall festgenommen werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Am Sonntag, den 19. November 2023, gegen 23.10 Uhr, ereignete sich auf der Ludwigstraße in Neuötting ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte ein Pkw mit einem 42-jährigen Fußgänger. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der 49-jährige Fahrzeugführer vom Unfallort, ließ den erheblich verletzten Mann liegen und setzte seine Fahrt fort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der zunächst Flüchtige in einer nahgelegenen Tiefgarage bei seinem abgestellten Fahrzeug angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann, welcher im Besitz der polnischen und deutschen Staatsbürgerschaft ist, zuvor sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte.

Der ebenfalls alkoholisierte Fußgänger wurde durch den Unfall erheblich verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bei der genauen ärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass der Fußgänger nicht - wie zunächst befürchtet - lebensgefährlich verletzt wurde.

Sowohl der Fahrzeugführer als auch der Verletzte sind im Altöttinger Landkreis wohnhaft.

Zunächst ermittelte die örtlich zuständige Polizeiinspektion Altötting mit Unterstützung umliegender Polizeidienststellen. Aufgrund der vorerst unklaren Deliktseinstufung wurden die Untersuchungen zum Unfallhergang noch in der Nacht vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernommen. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt nun durch Beamte des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.