REGENSBURG. Am Wochenende vom 17. bis 19. November erfolgten im Regensburger Stadtosten zwei Einbruchsdiebstähle. Von Freitag auf Samstag stiegen unbekannte Täter in eine Praxis in der Donaustaufer Straße und in den Nachtstunden des Sonntags in eine Reinigungsfirma im Gewerbepark A 20 ein. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag stiegen unbekannte Täter in Praxisräume in der Donaustaufer Straße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, fanden aber nichts von Wert, sodass dennoch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro bleibt.

In der Sonntagnacht, zwischen 3 und 5 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Reinigungsfirma im Gewerbepark A 20 ein. Sie entwendeten mehrere technische Geräte und Bargeld von mehreren Tausend Euro an Wert. Zudem entstanden Sachschäden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungen übernommen und bittet unter der 0941/5062888 um Hinweise zu den Vorfällen. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.