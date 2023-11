REGENSBURG. Am Freitag, den 17.November, wurde ein über Sechzigjähriger Regensburger auf dem Nachhauseweg von bislang Unbekannten angesprochen und ihm seine Herrenhandtasche weggenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Freitagabend, gegen 22 Uhr wurde ein über Sechzigjähriger beim Betreten des Hauseingangs in der Adolf-Schmetzer-Straße in Regensburg von mehreren Unbekannten angegangen und ihm seine Handtasche entrissen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Zeugen, die Angaben zu der Situation machen können, sich unter der 0941/5062888 zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.