MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD. Zu einem Raubüberfall auf die Bewohner eines Einfamilienhauses durch vier bislang Unbekannte ist es am Montagabend gekommen. Die Täter flüchteten mit Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Kripo Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht auch nach Zeugen.



Überfall am Montagabend - Großaufgebot zur Fahndung



Kurz nach 22:00 Uhr meldete sich die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im nördlichen Gewerbegebiet von Mellrichstadt und teilte mit, dass sie und ihr Ehemann von vier maskierten Unbekannten überfallen worden sind. Daraufhin löste die Polizei Mellrichstadt mit Unterstützung benachbarter Dienststellen unverzüglich eine groß angelegte Fahndung nach den Tätern aus.



Dem derzeitigen Sachstand nach überwältigten die vier Täter gegen 20:25 Uhr die Frau vor ihrem Haus. Anschließend brachten die Unbekannten sie in das Haus, trafen dort auf ihren Ehemann und fesselten ihn ebenfalls. Im Anschluss haben die Männer das Haus offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach rund einer Stunde flüchteten die Täter mit Bargeld und Schmuck. Der genaue Beuteschaden ist noch unbekannt. Die Bewohner sind bei dem Überfall bis auf eine kleine Schürfwunde körperlich unverletzt gewesen.



Die Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:



Täter 1:

Ca. 178 cm groß, 25 Jahre alt

Schlank

Bekleidet mit schwarzer Jeans, schwarzer Lederjacke, dunklen Schuhen mit weißer Sohle, schwarze Sturmhaube

Täter 2:

Ca. 170 cm groß, 40 Jahre alt,

Schlank

Schwarze Bomberjacke, dunkle Schuhe, dunkelgraue Jogginghose, schwarze Sturmhaube und dunkle Bommelmütze

Täter 3:

Ca. 180 cm groß, 40 Jahre alt

Schlank

Dunkle eng anliegende Jacke, dunkle Hose, Trekkingschuhe mit tiefem Profil, dunkle Sturmhaube und Mütze

Täter 4:

Ca. 190 cm groß, schlank,

dunkle Jacke, knöchelhohe Schuhe, hellgraue Jogginghose, dunkle Sturmhaube

Möglicherweise sprachen die Täter untereinander in einer osteuropäischen Sprache, möglicherweise ukrainisch.



Kriminalpolizei ermittelt - Fragen an die Bevölkerung



Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch am Abend die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ermittler arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung des Raubdelikts. Hierzu suchen die Beamten nach weiteren möglichen Zeugen und stellen folgende Fragen:

Wer hat vor oder nach der Tat verdächtige Personen im nördlichen Gewerbegebiet von Mellrichstadt gesehen?

Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen, das möglicherweise mit der Tat in Verbindung steht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Raubüberfall geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.