2543 – Blutspendeaktion im Polizeipräsidium Schwaben Nord

Augsburg - Am heutigen Dienstag (21.11.2023) fand im Polizeipräsidium Schwaben Nord eine Blutspendeaktion statt.

Über 100 Angehörige des Polizeipräsidiums Schwaben Nord beteiligten sich an der Aktion in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Roten Kreuz und spendeten Blut.

In diesem Zusammenhang konnte man sich auch gleich für eine Knochenmarkspende registrieren lassen.

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte erleben in ihrem dienstlichen Alltag immer wieder Situationen, in denen deutlich wird, wie wichtig Blutspenden sind. Vor diesem Hintergrund führte die Nordschwäbische Polizei die heutige Blutspendeaktion durch. Dabei wurden rund 50 Liter Blut gespendet.

Mehr Informationen zum Thema Blutspenden, finden Sie auf der Seite des Blutspendedienstes unter folgendem Link: https://www.blutspendedienst.com/

2544 – Supermarkt angegangen

Lechhausen – Am gestrigen Montag (20.11.2023) in der Zeit von 02.30 Uhr bis 03.00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Steinernen Furt zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

2545 – Kleintransporter beschädigt

Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (19.11.2023), 18.45 Uhr bis Montag (20.11.2023), 08.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen geparkten Kleintransporter im Hirtenmahdweg. Zudem wurden an der Örtlichkeit auch drei Wohnwägen beschmiert. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2546 – Suppe gegessen ohne zu bezahlen

Innenstadt – Am heutigen Dienstag (21.11.2023) bezahlte ein 33-Jähriger seine Rechnung in einer Gaststätte in der Wertachstraße nicht und beleidigte Mitarbeiter.

Gegen 00:45 Uhr war der 33-Jährige in der Gaststätte und aß eine Suppe. Nach dem Essen konnte er diese allerdings nicht bezahlen und beleidigte im weiteren Verlauf eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter der Gaststätte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung gegen den 33-Jährigen.

2547 - Sachbeschädigung

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (17.11.2023), 20.00 Uhr bis Montag (20.11.2023), 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Herrenbachstraße geparkten BMW. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen.