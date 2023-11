SCHWEINFURT. Ein Brand in einer Gaststädte sorgte am Montagmorgen für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei konnten am Dienstag die Ursache für das Feuer klären.

Am Montagmorgen gegen 06:00 Uhr ging der Notruf bei der Polizei zu einem Brand in der Manggasse ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Glücklicherweise waren zum Zeitpunkt des Feuers keine Gäste anwesend, sodass niemand verletzt wurde.

Nachdem die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen wurden, waren die zuständigen Brandfahnder am Dienstag nochmals am Brandort. Hierbei konnte zweifelsfrei geklärt werden, dass das Feuer durch einen technischen Defekt ausgebrochen ist. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.