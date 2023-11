Drei Einbrüche in Firmengebäude - Zeugen gesucht

KAHL A. MAIN U. KARLSTEIN A. MAIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht Sonntag auf Montag sowie von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in insgesamt drei Firmengebäude eingestiegen und haben Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet.

Die ersten beide Einbrüche ereigneten sich nach derzeitigem Sachstand zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr. Die Täter stiegen gewaltsam in zwei Firmengebäude "An den Hirtenäckern" in Großwelzheim ein und entwendeten mehrere Rollen Kupferkabel.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 20:30 Uhr und 04:45 Uhr, stiegen Unbekannte in ein Firmengebäude in der "Langen Hecke" in Kahl am Main ein und entwendeten auch hier Kupferkabel.

Die Alzenauer Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft nun auch einen Tatzusammenhang.

Hinweise werden unter 06023/944-0 entgegengenommen.



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Zwischen Freitag und Montag wurde im Bereich Benzstraße / Kreuzäcker-Ring durch ein unbekanntes Fahrzeug eine Entwässerungsmulde für Regenwasser beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Bereits am 07.11. wurde zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr in der Obere-Walldürner-Straße die Beifahrerseite eines geparkten Tesla zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.