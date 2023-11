AITERHOFEN, AINBRACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Montag, 18.09.2023, fanden Angehörige der Bundeswehr gegen 11.00 Uhr im Rahmen einer Übung beim Anlanden an einer Buhne auf der Donau bei Aiterhofen Höhe Ainbrach an der Xaver-Hafner-Brücke mutmaßlich Überreste eines menschlichen Schädelknochens.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Knochenteile am Uferbereich der Donau entdeckt

Nun liegen der ermittelnden Kriminalpolizeiinspektion Straubing die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung vor, die von der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing angefordert wurde.

Bei den Knochenresten handelt es sich nachgewiesen um einen Teil eines menschlichen Schädels eines erwachsenen Menschen. Bei der Untersuchung konnten keine Hinweise auf Verletzungen oder Straftaten festgestellt werden. Die Liegezeit des Schädelknochens bewegt sich zwischen einigen Jahren bis durchaus einigen Jahrzehnten. An den menschlichen Überresten konnte kein DNA-Material gesichert werden. Daher konnten keine weiteren Merkmale, wie etwa ein Geschlecht, verifiziert werden.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 13.30 Uhr