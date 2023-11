RAIN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Gestern Nachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Erlenstraße, als die Bewohnerin nicht zuhause war. Der unbekannte Täter konnte so Bargeld und Schmuck entwenden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ersten Erkenntnissen nach verschaffte sich der bislang unbekannte Täter gegen 15.30 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Darin wurden sämtliche Räume betreten sowie Schränke geöffnet und durchwühlt. Der Unbekannte entwendete schließlich Bargeld und Schmuck.

Gegen 17.30 Uhr kam die Bewohnerin nach Haus und musste den Einbruch feststellen.

Die Ermittlungen zum Einbruch wurden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die zum Tattag Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Erlenstraße oder sonst sachdienliche Angaben zum Einbruch geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 21.11.2023, 13.00 Uhr