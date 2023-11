Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

BAD RODACH, LKR. COBURG. Am heutigen Dienstag durchsuchten Polizisten im Zuge des Aktionstages gegen Antisemitismus bayernweit mehrere Wohnungen. Der Aktionstag ist Teil einer Kampagne der Justiz und Polizei in Bayern. Auch die Kriminalpolizei Coburg führte in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Coburg eine Durchsuchung in Bad Rodach durch.

Frühmorgens durchsuchten Kriminalpolizisten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Coburg die Wohnung eines 24-Jährigen in Bad Rodach. Der Mann steht im Verdacht, Mitte Oktober zahlreiche Graffitis mit pro-palästinensischen Parolen im Stadtgebiet Coburg gesprüht zu haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Im Zuge der heutigen Maßnahmen stellten die Beamten Beweismittel für das Verfahren sicher.

Konsequente Strafverfolgung

Das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Coburg bekämpfen alle Fälle von Antisemitismus und jede andere Art der politisch motivierten Kriminalität unter Ausschöpfung aller möglichen Maßnahmen. Sollten Sie Opfer oder Zeuge von antisemitischen Straftaten sein, wenden Sie sich umgehend an die Polizei oder Staatsanwaltschaft. Nur so können die Täter überführt und zur Rechenschaft gezogen werden. Hetze im Netz können Sie auch über das Meldeportal REspect! mitteilen.

Weitere Infos erhalten Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/298178-antisemitismus-was-ist-das-eigentlich/

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/298178-fuenf-tipps-fuer-zivilcourage-bei-antisemitismus/