PASSAU/HACKLBERG. Am Montagabend (20.11.2023) kurz nach 18.00 Uhr kam es in einem Getränkemarkt am Bräuhausplatz zu einem Überfall. Eine schwarzgekleidete, maskierte Person betrat den Getränkemarkt und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Verletzt wurde niemand, die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 18.00 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person den Getränkemarkt. Im Geschäft befand sich eine Angestellte, auf die der Unbekannte zuging und unter Vorhalt eines Messers in gebrochenem Deutsch die Herausgabe von Bargeld forderte. Die 36-jährige übergab das Bargeld, woraufhin sich der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Stadtpark entfernte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Die unbekannte Person kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 190cm, schwarz gekleidet, auffallend blaue Augen. Die Person sprach gebrochenes Deutsch.

Die Kripo Passau bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall in Hacklberg geben können, sich unter der 0851/9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 21.11.2023, 09.40 Uhr