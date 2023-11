THIERSHEIM, LKR. WUNSIEDEL. Am Sonntagabend entdeckten Polizisten bei einer Kontrolle eine größere Menge Amphetamin bei zwei Männern im Alter von 35 und 36 Jahren. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Um 21.30 Uhr geriet ein Kleintransporter mit polnischer Zulassung in das Visier der Grenzpolizisten aus Selb. Sie kontrollierten die beiden Insassen und das Fahrzeug auf dem Gelände des Autohofes in Thiersheim. Dabei fanden sie bei dem 36-jährigen polnischen Fahrer eine kleine Menge Amphetamin und Marihuana. Außerdem reagierte ein Urintest bei dem Mann positiv auf Amphetamin. Die Beamten stellten die Drogen sicher, unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Bei der Überprüfung des 35-jährigen polnischen Beifahrers entdeckten sie in dessen Gepäck Amphetamin im mittleren zweistelligen Grammbereich und stellten es sicher. Beide Männer müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten und der Fahrer zusätzlich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.