2540 – Einbruch nach Täuschung

Stadtbergen – Am vergangenen Samstag (18.11.2023) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Von-Bering-Straße ein.

Bereits am Freitag (17.11.2023) sprach eine bislang unbekannte Frau den Wohnungseigentümer in der Innenstadt an und bettelte um Geld. Bei einem Treffen in der Wohnung übergab der Wohnungseigentümer zunächst Bargeld an die bislang unbekannte Frau und vereinbarte für den nächsten Tag ein weiteres Treffen. Bei dem Aufenthalt in der Wohnung kundschaftete die bislang unbekannte Frau ersten Erkenntnissen zu Folge die Wohnung aus.

Bei dem zweiten Treffen am nächsten Tag verließen die bislang unbekannte Frau und der Wohnungseigentümer gemeinsam gegen 13.00 Uhr die Wohnung. Als der Wohnungseigentümer anschließend zurück in die Wohnung kam, stellte er einen Einbruch in seine Wohnung fest. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten sich Zutritt zu der Wohnung verschafft und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich entwendet.

Die bislang unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben:

weiblich, ca. 35 Jahre

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

2541 – Auseinandersetzung an Raststätte

- - - in Absprache mit der Staatsanwaltschaft - -

BAB A8 / AS Ost – Am vergangenen Samstag (18.11.2023) kam es auf einer Rastanlage an der A8 zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Lkw-Fahrer und zwei weiteren Männern im Alter von 48 und 38 Jahren. Der 48-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 15.30 Uhr fand der 32-Jährige, offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung, seinen Lkw nicht mehr und wollte in den Lkw des 48-Jährigen einsteigen. Dies verhinderte der 48-Jährige, woraufhin der 32-Jährige sein Glück bei dem Lkw des 38-Jährigen suchte. Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Im weiteren Verlauf soll der 32-Jährige den 48-Jährigen auch körperliche angegangen sein, der dabei leicht verletzt wurde.

Bei Eintreffen der Polizei trat der 32-Jährige gegen den Kopf eines Beamten und versuchte die Beamten bei der Fesselung zu beißen. Außerdem beleidigte er Beamten mehrfach, als er in Gewahrsam genommen wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 32-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung, Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 32-Jährigen.

2542 – Unfall auf der A8

BAB A8 / Zusmarshausen / FR München – Am vergangenen Samstag (18.11.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 33-jährigen Lkw-Fahrer und einem 52-jährigen Passat-Fahrer. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 08.00 Uhr war der Lkw-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und wollte einen langsam fahrenden Lkw überholen. Dabei wechselte er auf den mittleren Fahrstreifen, wo der Pkw-Fahrer unterwegs war. Als der Lkw-Fahrer den Pkw-Fahrer bemerkte, wechselte er wieder auf die rechte Spur. Der Pkw-Fahrer wollte zeitgleich dem Lkw ausweichen und geriet dabei ins Schleudern. Er kollidierte schließlich mit einer Betongleitwand und kam zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen musste im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Der Lkw-Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von rund 130 Euro hinterlegen, da er aus dem Ausland kam.