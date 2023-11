BAD WÖRISHOFEN. Am Montagvormittag wurde der integrierten Leitstelle ein Brand in der Sauna eines Hotels am Denkmalplatz mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte, stellten diese eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Hotels, wo sich auch die Sauna befand, fest. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte ihn ab.

Der Schaden an der Sauna und im dazugehörigen Raum beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf circa 20.000 Euro. Vor Ort waren auch Baufachberater des THW, um die Statik nach dem Brand zu überprüfen. Hier wurden nach der Besichtigung keine Bedenken geäußert. Zu einem Personenschaden kam es nach aktuellem Sachstand nicht. Die Hotelgäste und das Personal wurden sofort nach Feststellung des Brandes aus dem Hotel in Sicherheit gebracht beziehungsweise verliesen das Hotel selbstständig. Die Hotelgäste wurden während der Löscharbeiten in einem benachbarten Hotel vorrübergehend untergebracht. Die Gäste und das Personal konnten kurze Zeit später wieder zurück ins Hotel. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Sauna etwa eine Stunde zuvor in Betrieb genommen wurde. Die Brandentstehung erfolgte im Bereich des Saunaofens. Die genaue Brandursache ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An dem Einsatz waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr und vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes beteiligt. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen. (PI Bad Wörishofen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).