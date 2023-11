Walpertskirchen, Landkreis Erding, 20.11.2023 - In den heutigen Morgenstunden wurde ein Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma tot aus einem Müllfahrzeug geborgen.

Der 49-Jährige war im Rahmen seiner Tätigkeit in Au bei Walpertskirchen unterwegs, um die in Mülltonnen gesammelten Abfälle ins Entsorgungsfahrzeug zu leeren. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann dabei in den Pressraum des Sammelfahrzeugs. Der Verunglückte konnte gegen 11.20 Uhr nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Unglück stehen könnten, unter der Telefonnummer 08122-9680 entgegen.