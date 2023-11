GARMISCH-PARTENKIRCHEN. In den frühen Morgenstunden des Montags, 20. November 2023, ist in einer Lagerhalle eines Recyclinghofes ein Feuer ausgebrochen. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehren übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft, die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Am frühen Montagmorgen (20. November), gegen 4.00 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Oberland die Mitteilung über eine brennende Lagerhalle eines Recyclinghofes in Garmisch-Partenkirchen ein. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand ein 22 Meter langes Drei-Seit-Gebäude in Vollbrand. Das Feuer brach vermutlich in einem darin befindlichen Container aus, in welchem sich wiederverwertbare Wertstoffe befanden. Durch das rasche Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand zeitnah unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude verhindert werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befand sich glücklicherweise niemand in der Lagerhalle. Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut ersten Schätzungen auf einen hohen fünfstelligen Betrag belaufen.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Noch an der Brandörtlichkeit übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weitere Sachbearbeitung zu dem Fall. Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.