FÜRTH. (1357) Am Sonntagmorgen (19.11.2023) verletzte ein Mann im Verlauf einer Personenkontrolle zwei Polizeibeamte im Stadtgebiet Fürth. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen.



Gegen 08:30 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth einen Mann fest, welcher sich auffällig an Fahrzeugen eines Pkw-Händlers in der Nürnberger Straße zu schaffen machte. Als die Beamten den Mann ansprachen reagierte er aggressiv und griff die Polizeibeamten mit Faustschlägen an.

Hierbei traf er beide Beamten in Kopf- und Oberkörperbereich. Der 33-Jährige musste letztendlich zu Boden gebracht und dort gefesselt werden. Im Verlauf der daraufhin durchgeführten Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel (vermutlich Amfetamin).

Ein Beamter erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und konnte seinen Dienst weiter fortsetzen. Seine Kollegin war aufgrund der Verletzungen im Knie- Oberkörper- und Kopfbereich nicht mehr dienstfähig.

Da der Mann offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und sich weiterhin hochaggressiv gebärdete, ordnete die zuständige Ermittlungsrichterin die Gewahrsamnahme des Mannes bis 21:00 Uhr an.

Der 33-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold