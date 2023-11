Germering, Lkrs. Fürstenfeldbruck, 20.11.2023 - Am Sonntag, 19.11.2023 legten nach ersten Erkenntnissen bisher unbekannte Täter in der ehemaligen Zulieferzone eines leerstehenden Autohauses in Germering Feuer. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gegen 16.52 Uhr wurde der Leitstelle ein Brand am überdachten Zugang eines seit längerer Zeit leerstehenden Gebäudes in der Landsberger Straße mitgeteilt.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig löschen. Ein Obdachloser, der sich in einem Raum im Gebäude aufhielt, der zwar nicht vom Feuer betroffen war, aber durch den starken Rauch beeinträchtigt wurde, musste mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Mauerwerk am Gebäude, das sich neben dem Brandort befand, brach zum Teil durch das Feuer heraus und verrußte. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf höchstens 1 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die Ermittlungen und geht aktuell von Brandlegung aus. Ob Fahrlässig oder vorsätzlich ist noch ungeklärt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter Tel. 08141/612-0 zu melden.