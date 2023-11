STRULLENDORF, LKR. BAMBERG / BAMBERG. Am Donnerstag, 26. Oktober, floh ein Mann mit einem gestohlenen Auto vor mehreren Polizeistreifen. Nach einer Verfolgungsjagd nahmen Polizeibeamte den Flüchtigen im Stadtgebiet Bamberg fest. Die Kriminalpolizei Bamberg hatte die Ermittlungen übernommen und sucht nach wie vor Zeugen.

Ein 50-Jähriger hatte sich an besagtem Donnerstagabend in Roßdorf am Forst an mehreren Autos zu schaffen gemacht. Ein Zeuge wählte den Notruf. Als eine Polizeistreife den Mann kurz darauf in seinem Auto kontrollieren wollte, ignorierte dieser die Anhaltsignale und floh stattdessen in einem gestohlenen Auto mit hoher Geschwindigkeit. Bei der Verfolgungsfahrt gefährdete er mehrere Personen. Ein Polizeibeamter und eine Autofahrerin erlitten hierbei Verletzungen. Im Stadtgebiet Bamberg konnten mehrere Polizisten den Flüchtigen stellen und festnehmen. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Am Folgetag erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen den Mann. Er muss sich wegen des Verdachts des zweifachen versuchten Mordes zur Verdeckung der vorangegangenen Eigentumsdelikte jeweils mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr zum Nachteil der Verletzten strafrechtlich verantworten.

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht aktuell zwei Zeugen, vermutlich Mutter und Sohn, die mit ihrem Auto an der Straßensperre bei Geisfeld in Fahrtrichtung Bamberg von der Polizei angehalten wurden und anschließend zu Fuß weitergingen. Bitte melden Sie sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.