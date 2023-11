FÜRTH. (1353) Seit Samstagabend (18.11.2023) wird der 85-jährige Ludwig B. aus Cadolzburg (Lkrs. Fürth) vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.



Der 85-jährige wurde zuletzt gegen 21:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme an der Zirndorfer Brücke in Fürth gesehen, in deren Anschluss er sich nach Hause nach Cadolzburg begeben wollte, wo er aber bis dato nie ankam.

Ludwig B. war zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls mit einem Pkw Smart, Farbe schwarz, amtliches Kennzeichen FÜ-L738 unterwegs. Mit diesem wollte er auch nach Hause fahren.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Ludwig B. sich in hilfloser Lage befindet und dringend ärztliche Hilfe benötigt.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

85 Jahre alt, circa 175 cm groß, kräftige Statur, weiße Haare, Zahnlücke. Zuletzt trug er eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Weste, einen roten Schal und schwarze Lederpantoffeln.

Ein Bild des Vermissten steht zur Veröffentlichung als Download bereit.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, sich mit dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.



