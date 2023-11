Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, hat ein Unbekannter alle vier Reifen eines blauen Mitsubishis mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Der Pkw stand in der Zeit in der Feldchenstraße am Fahrbahnrand im Bereich der 50er Hausnummern. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Sonntag wurde ein schwarzer Seat Arona im Pappelweg bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Unfall, bei dem die vordere Stoßstange Kratzer davontrug, hat sich zwischen 17:15 Uhr und 20:30 Uhr ereignet.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, wurden von einem roten Opel Astra GSI die Radnabenkappen und auch der linke Außenspiegel abmontiert und entwendet. Das Auto stand in der Zeit in der Haidstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

SCHÖLLKRIPPEN, OT SCHNEPPENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag ist ein schwarzer Opel Corsa gegen 17:40 Uhr an der Mauer eines Wohnanwesens in der Odenwaldstraße hängengeblieben. Das Fahrzeug ist den Unfallermittlern bekannt. Gesucht werden dennoch Zeugen, die den unbekannten Fahrer gesehen haben, der den Unfallort verlassen hat, ohne seine Personalien anzugeben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

FAULBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Samstagabend, 18:15 Uhr, und dem frühen Sonntagmorgen, 04:00 Uhr, ist ein Unbekannter in die Werkstatt des örtlichen Bauhofs in der Wilhelm-Rademacher-Straße eingedrungen. Entwendet wurden eine Kettensäge und ein Akkubohrer im Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.