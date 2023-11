PASSAU. Am Montag (20.11.2023) gegen 10.45 Uhr hielt ein 70-Jähriger mit seinem Auto am Parkplatz in der Neuburger Straße beim Waldkindergarten an. Als er zu Fuß Richtung Kapelle ging, kamen seitlich zwei unbekannte Person auf ihn zu und forderten die Herausgabe von Bargeld durch Vorhalten eines spitzen Gegenstandes. Nach Übergabe des mitgeführten Bargeldes entfernten sich die Unbekannten in Richtung Kohlbruck.

Als der 70-Jährige von seinem Auto ausstieg, näherten sich unmittelbar zwei Personen. Eine davon hielt einen spitzen Gegenstand vor und forderte lautstark die Herausgabe von Bargeld. Weiter deutete er auf den getragenen Schmuck. Daraufhin übergab der 70-Jährige das mitgeführte Bargeld sowie einen Ring, eine Kette und eine Uhr.

Während des Vorfalls stand die zweite unbekannte Person dahinter. Nachdem die beiden Unbekannten den Schmuck und das Bargeld erhalten haben, entfernten sich die Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Kohlbruck. Verletzt wurde niemand. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 40 Jahre alt, 185cm groß, kräftige Statur, auffallend breites Gesicht, ungepflegtes Erscheinungsbild mit 3-Tage-Bart, Person trug einen dunklen Hoodie ohne Muster und eine dunkle Jogginghose mit Gummizug an den Beinen

Männlich, etwa 178 cm, eher schmale Statur

Die Polizei bitte um Hinweise zu dem Vorfall oder zu den bislang unbekannten Personen. Während des Überfalls befanden sich etwa 10-15 weitere Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 0851/9511-0 bei der Kriminalpolizei Passau zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 20.11.2023, 14.25 Uhr