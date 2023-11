NÜRNBERG. (1352) Am Sonntagnachmittag (19.11.2023) sorgten zwei Männer in der U-Bahnlinie 2 in Fahrtrichtung Ziegelstein durch ihr martialisches Erscheinungsbild und damit einhergehendem Verhalten für einen größeren Polizeieinsatz. Die zwei Tatverdächtigen wurden festgenommen.



Gegen 15:15 Uhr waren zwei Männer in der U-Bahnlinie 2 unterwegs, die militärische Schutzwesten trugen. Außerdem führte einer der Männer mehrere offen getragene Messer und eine Axt mit sich.

Zwischen den Haltepunkten Hauptbahnhof und Wöhrder Wiese lief einer der beiden Männer durch den U-Bahnzug und zog einen Gegenstand hervor, an dem eine Zündschnur befestigt war. Der Mann zündete die Zündschnur an, die daraufhin folgenlos abbrannte.

Unter den weiteren im Zug befindlichen Fahrgästen kam es im Folgenden zu einer Panik und eine Vielzahl von Fahrgästen verließ am U-Bahnhof Wöhrder Wiese fluchtartig den Zug. Verletzt wurde hierbei nach polizeilichem Erkenntnisstand niemand.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte die beiden Männer im Bereich der Wöhrder Wiese feststellen und vorläufig festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der mitgeführten Rucksäcke fanden die Beamten erlaubnisfreie Softairpistolen, ein weiteres Messer und eine zweite Axt auf.

Um das Mitführen der Messer und Äxte zu erklären, gaben die Männer an, auf dem Weg in ein Waldstück gewesen zu sein, um dort ein „Lager“ zu bauen.

Die Polizei stellte sämtliche waffenähnlichen Gegenstände als Beweismittel sicher.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt nun die weiteren Umstände des Vorfalls und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens und wegen des Verdachts der Bedrohung gegen die beiden Männer ein.



Erstellt durch: Stefan Schmid