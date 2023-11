2002. Pkw erfasst Fußgänger und flüchtet; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Sonntag, 19.11.2023, gegen 05:30 Uhr, war eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München zu Fuß auf der Richard-Strauss-Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 53 wollte sie die Straße in westliche Richtung überqueren.

Zeitgleich fuhr ein unbekannter Fahrer in einem Pkw auf der Richard-Strauss-Straße in Richtung des Englischen Gartens. Dieser erfasste die 23-Jährige mit der vorderen rechten Pkw-Seite als sie auf die Straße trat. Die 23-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne anzuhalten und ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Eine unbeteiligte Passantin bemerkte den Unfall und verständigte den Rettungsdienst. Die 23-Jährige wurde verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Passantin gab an, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um ein beiges Taxi handelte.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum unfallflüchtigen Fahrer bzw. dessen Pkw, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

2003. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Berg am Laim

Am Samstag, 18.11.2023, gegen 23:00 Uhr, wurde die Feuerwehr alarmiert, dass in einer Parkanlage in der Virgilstraße ein Unterstand brennt. In dem Unterstand konnten Reste eines Lagerfeuers entdeckt werden. Das Feuer hatte auch eine dort befindliche Sitzgelegenheit aus Holz erfasst und beschädigt.

Das Feuer wurde durch eine unbekannte Person gemeldet und im Umfeld konnten durch die hinzugerufene Polizei auch keine weiteren Personen festgestellt werden.

Das Feuer wurde schnell gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Virgilstraße, Hansjakobstraße, Ellingerweg (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2004. Einbruch in Einfamilienhaus – Bogenhausen

Am Freitag, 17.11.2023, gegen 19:45 Uhr, wurde in einem Wohngebäude ein stiller Alarm ausgelöst, woraufhin ein Sicherheitsdienstmitarbeiter zu dem Einfamilienhaus fuhr. Als er vor Ort eintraf, waren der oder die bislang unbekannten Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter verständigte daraufhin den Notruf der Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in das Einfamilienhaus, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Freitag, 17.11.2023, zwischen 19:30 Uhr und 20:10 Uhr im Bereich der Chamissostraße, Mauerkircherstraße, Flemingstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2005. Einbruch in Wohnung – Schwabing

Am Samstag, 18.11.2023, gegen 00:20 Uhr, bemerkte ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München, dass in seine Wohnung eingebrochen worden war. Er verständigte den Polizeinotruf 110.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in die Wohnung, indem sie gewaltsam durch eine Balkontüre eindrangen. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Freitag, 17.11.2023, gegen 18:30 Uhr bis Samstag, 18.11.2023, gegen 00:20 Uhr im Bereich der Dietlindenstraße, Kunigundenstraße, Ungererstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



2006. Einbruch in Wohnung – Moosach

Am Samstag, 18.11.2023, gegen 19:30 Uhr, stellte eine 59-Jährige fest, dass in ihrer Wohnung in München eingebrochen worden war. Sie verständigte sofort den Notruf der Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in die Wohnung, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Samstag, 18.11.2023, zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr im Bereich der Thorner Straße und der Torgauer Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2007. Einbruch in Wohnung – Hadern

Am Sonntag, 19.11.2023, gegen 00:35 Uhr, stellte ein 54-Jähriger fest, dass in seine Wohnung in München eingebrochen worden war. Er verständigte sofort den Notruf der Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in die Wohnung, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Es wurde Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Samstag, 18.11.2023, 10:15 Uhr und Sonntag, 19.11.2023, 00:35 Uhr im Bereich der Rudolf-Zenker-Straße und der Prälat-Wellenhofer-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2008. Körperverletzungsdelikt – Maxvorstadt

Am Sonntag, 19.11.2023, gegen 18:40 Uhr, befand sich ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf am Inn im Alten Botanischen Garten. Dort konnte er beobachten wie eine Frau von zwei Männern belästigt wurde. Der 20-Jährige ging dazwischen, sodass die Frau die Örtlichkeit verlassen konnte. Anschließend setzte auch der 20-Jährige seinen Weg fort.

Kurz nach dem Vorfall wurde er von hinten von den beiden bislang unbekannten Männern angegriffen. Dabei erlitt er Verletzungen am Kopf und ging daraufhin zu Boden. Die zwei bislang unbekannten Täter flüchteten in Richtung Bayerstraße.

Der 20-Jährige entfernte sich anschließend von der Tatörtlichkeit und ließ im weiteren Verlauf über Dritte den Notruf verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine Hinweise auf die Täter. Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,80 m groß, südeuropäisches/nordafrikanisches Erscheinungsbild, einer davon bekleidet mit einem schwarzen Nike-Anzug mit grauen Streifen, der andere bekleidet mit einem roten Pullover

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Prielmayerstraße, Alter Botanischer Garten, Elisenstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.