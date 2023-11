LANGENZENN. (1351) Am Montagmorgen (20.11.2023) kam zwischen dem Cadolzburger Gemeindeteil Roßendorf und dem Langenzenner Gemeindeteil Stinzendorf (Landkreis Fürth) ein Schulbus von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Mehrere Schüler erlitten hierbei Verletzungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der mit rund 50 Schülern besetzte Linienbus befuhr gegen 07:30 Uhr die Verbindungsstraße zwischen Roßendorf und Stinzendorf in Richtung Langenzenn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Bus nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet zunächst in den Straßengraben. Im weiteren Verlauf kollidierte er im Bereich der rechten hinteren Fahrzeugseite mit einem Baum, wodurch mehrere Scheiben des Busses zerbarsten. Schließlich brachte der 41-jährige Fahrer den Bus auf der Straße zum Stehen.

Zahlreiche Einsatzkräfte des alarmierten Rettungsdienstes versorgten die Insassen des Busses. Aktuellen Erkenntnissen zufolge zogen sich mindestens 7 Schüler leichte Verletzungen zu, ein weiterer Fahrgast wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Auch der Busfahrer wird derzeit im Krankenhaus untersucht. Einsatzkräfte der verständigten Feuerwehren Roßendorf, Cadolzburg und Kreidenzell-Stinzendorf sperren derzeit den Bereich um die Unfallstelle weiträumig ab.

Alarmierte Streifen der Verkehrspolizei Fürth nehmen zur Stunde den Unfall vor Ort auf. Die Klärung der genauen Unfallursache ist nun zentraler Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, welche den Unfall an sich beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 mit der Verkehrspolizei Fürth in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc