1997. Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln – Milbertshofen-Am Hart

Am Mittwoch, 15.11.2023, gegen 23:45 Uhr, wurden drei männliche Personen durch zivile und uniformierte Beamte der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) im Eingangsbereich eines Wohnanwesens in Milbertshofen-Am Hart einer Personenkontrolle unterzogen. Bei allen drei 16-jährigen Personen konnten Kleinstmengen Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen die Schüler mit Wohnsitzen in München wurden Anzeigen aufgrund allgemeinen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet. Sie wurden nach Beendigung der Sachbearbeitung von der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) aus entlassen.

Bei Verlassen des Wohnanwesens in Milbertshofen kam den zivilen Beamten ein 17-jähriger Anwohner entgegen, mit einer Mülltüte in den Händen. Die Beamten legitimierten sich als Polizeiangehörige und forderten den 17-Jährigen auf, die Tüte abzustellen. Dieser Aufforderung kam der Schüler nicht nach, stattdessen leistete er massiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Verletzt wurde durch die Gegenwehr niemand.

Wie sich herausstellte, befanden in der Mülltüte mehrere Kilo Marihuana. Zudem konnten bei dem 17-Jährigen mehrere Hundert Euro Bargeld, eine Feinwaage und mehrere Gramm Haschisch aufgefunden werden.

Mit Einverständnis der Erziehungsberechtigen, wurde das Zimmer des Schülers in der elterlichen Wohnung (Milbertshofen-Am Hart) durchsucht. Hierbei wurde eine weitere geringe Menge Haschisch und ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Der 17-Jährige hat sich nicht nur wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, sondern auch wegen ordnungswidrigem Verhalten nach dem Waffengesetz zu verantworten.

Der Schüler, der bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den 17-Jährigen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Kommissariats 82, die auch die Prüfung möglicher Tatbeziehungen zu den drei 16-Jährigen umfassen, dauern an.

1998. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Hauptbahnhof

Am Freitag, 17.11.2023, gegen 11:30 Uhr, befand sich ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des Hauptbahnhofs. Ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München stellte sich neben den 55-Jährigen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Der 55-Jährige verständigte daraufhin telefonisch den Notruf der Polizei.

Der 30-Jährige konnte vor Ort festgenommen werden. Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1999. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Pkw; eine Person verletzt – Pasing

Am Samstag, 18.11.2023, gegen 22:55 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in Berlin mit seinem Pkw Daimler auf der Landsberger Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Offenbachstraße wollte er nach links abbiegen, um dieser weiter in Richtung Obermenzing zu folgen.

Zeitgleich überquerte eine 59-jährige Fußgängerin mit Wohnsitz in München die Ampel an dieser Stelle um weiter der Landsberger Straße geradeaus in Richtung Innenstadt zu folgen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die 59-Jährige wurde schwer verletzt und durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es nur zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

2000. Brand – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 18.11.2023, gegen 21:50 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung über einen Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Daraufhin wurden mehrere Streifenwägen sowie die Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Von Seiten der Polizei wurden Absperrungen eingerichtet. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten sowohl die Wohnung, als auch der Balkon in Brand.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Die Brandursache sowie die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

2001. Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Freimann

Am Freitag, 17.11.2023, gegen 00:35 Uhr, wurde der Alarm eines Lebensmittelgeschäftes ausgelöst. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma begab sich daraufhin in Richtung des Geschäftes. Als er dort eintraf sah er einen bislang unbekannten Täter in unbekannte Richtung flüchten. Daraufhin verständigte der Sicherheitsmitarbeiter den Notruf der Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangte der unbekannte Täter in das Lebensmittelgeschäft, indem er gewaltsam durch ein Fenster eindrang.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,70 m – 1,80 m groß, normale Figur, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem dunklen Kapuzenoberteil mit hellem Aufdruck „XCTA“ auf dem Rücken

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Freitag, 17.11.2023, gegen 00:20 Uhr bis 01:00 Uhr, im Bereich der Maria-Probst-Straße, Schwarzhauptstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.