FÜRTH. (1349) Am Samstagabend (18.11.2023) überraschte ein Anwohner mehrere Einbrecher im Fürther Stadtteil Dambach, welche daraufhin flüchteten. Die Fürther Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 21:00 Uhr wurde ein Anwohner in der Fürther Uhlandstraße auf mehrere Personen aufmerksam, welche offenbar in ein benachbartes Einfamilienhaus eingebrochen waren und verständigte die Polizei. Als die vier bis fünf mutmaßlichen Einbrecher den Anwohner bemerkten, flüchteten sie noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung mit einem Audi A6 Avant in Richtung Cadolzburger Straße.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und dem Versuch des Anwohners das Fahrzeug zu verfolgen, gelang den Einbrechern die Flucht. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, welche offenbar kurz zuvor von einem PKW in Rückersdorf entwendet wurden (N – ZI 209).

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333. Insbesondere Verkehrsteilnehmer oder Personen, welche am Samstagabend das Fluchtfahrzeug bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold