NÜRNBERG. (1348) Am Freitagvormittag (17.11.2023) griff ein mutmaßlicher Ladendieb in der Nürnberger Innenstadt einen Mitarbeiter eines Kaufhauses an. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen.



Gegen 11:00 Uhr wurde ein Mitarbeiter eines Kaufhauses in der Nürnberger Innenstadt auf einen jungen Mann aufmerksam, welcher versuchte eine Umhängetasche zu entwenden. Als der Mitarbeiter den Mann ansprach, flüchtete der Tatverdächtige zunächst in die Fußgängerzone. Dort konnte er jedoch durch den Mitarbeiter eingeholt und angehalten werden.

Hierbei griff der 16-Jährige den Mitarbeiter an und schlug mehrfach in dessen Richtung. Erst nachdem mehrere Mitarbeiter zu Hilfe kamen, konnte der Jugendliche überwältigt und der alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-mitte übergeben werden.

Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts strafrechtlich verantworten. Da der 16-Jährige keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland vorweisen konnte und bereits wegen eines ähnlichen Delikts in Erscheinung getreten war, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.



Erstellt durch: Michael Petzold