NÜRNBERG. (1347) Am frühen Samstagmorgen (18.11.2023) ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen vor einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt. Während des darauffolgenden Polizeieinsatzes griffen umstehende Personen die Einsatzkräfte an.



Aus noch nicht geklärter Ursache gerieten gegen 05:00 Uhr zwei Gruppen von jeweils ungefähr zehn Personen vor einer Diskothek in der Bahnhofstraße in Streit. Die Streitigkeit eskalierte in eine handfeste Auseinandersetzung, in dessen Verlauf sich Vielzahl von Körperverletzungsdelikten ereigneten.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbestzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte flüchtete eine der beiden Gruppen in unbekannte Richtung. Als die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, störte ein 28-jähriger Mann in aggressiver Weise die Amtshandlungen und kam trotz wiederholter Aufforderung dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Als dieser einen Polizeibeamten angriff, musste er zu Boden gebracht und aufgrund der heftigen Gegenwehr mit erheblichem Kraftaufwand von mehreren Beamten gefesselt werden.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Beamten von einer Vielzahl von Personen umringt, welche sich aggressiv gebärdeten und die Beamten bedrängten. In diesem Zusammenhang versuchte ein 26-jähriger Mann den in Gewahrsam genommenen 28-Jährigen gewaltsam zu befreien.

Weitere alarmierte Streifenbesatzungen mehrerer Nürnberger Dienststellen, drängten die Personen letztendlich unter Anwendung von unmittelbarem Zwang in Form von Schieben und Drücken zurück, woraufhin sich die Situation entspannte. Hierbei wurde auch der 26-Jährige festgenommen.

Ein Beamter wurde durch das Geschehen so schwer an der Hand verletzt, dass er seinen Dienst nicht weiter fortsetzen konnte.

Die beiden tatverdächtigen 26- und 28-jährigen Männer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Gegen den 26-Jährigen wird zudem wegen des Verdachts der versuchten Gefangenenbefreiung ermittelt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt zudem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung im Bezug auf die vorangegangene Auseinandersetzung. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 21126115 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold