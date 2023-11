NÜRNBERG. (1346) Am Freitagabend (17.11.2023) brachen zwei Männer in mehrere Kellerabteile im Nürnberger Stadtteil Glockenhof ein. Mithilfe eines aufmerksamen Anwohners, gelang es zwei Tatverdächtige festzunehmen.



Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Ottilienstraße wurde auf zwei junge Männer aufmerksam, welche sich offenbar unberechtigt in dem Anwesen eines Mehrfamilienhauses in der Ottilienstraße aufhielten. Als die zunächst Unbekannten das Gebäude verließen, stellte der Anwohner fest, dass mehrere Kellerabteile aufgebrochen waren und verständigte daraufhin die Polizei.

Aufgrund der Personenbeschreibung gelang es einer Streifenbesatzung die beiden Tatverdächtigen im Alter von 18 und 16 Jahren kurze Zeit später unweit des Tatorts festzunehmen. Hierbei führte der 18-Jährige einen Schlagring mit sich.

Beide Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls strafrechtlich verantworten. Gegen den 18-Jährigen wird zudem ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.



Erstellt durch: Michael Petzold