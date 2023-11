ANSBACH. (1345) Wie mit Meldung 1338 berichtet, ereignete sich am Donnerstagnachmittag (16.11.2023) ein schwerer Verkehrsunfall im Ansbacher Stadtgebiet. Die 90-jährige Fußgängerin verstarb nun an den Folgen der Verletzungen.



Ein 18-jähriger Mann befuhr gegen 17:30 Uhr mit einem VW Passat die Brauhausstraße vom Goetheplatz kommend in Richtung Schloßstraße. Kurz vor der Schillerstraße kollidierte der VW mit einer 90-jährigen Fußgängerin, welche in diesem Moment mutmaßlich die Fahrbahn im Bereich einer Querungshilfe (Fußgängerinsel) überqueren wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 90-jährige Fußgängerin zu Boden geschleudert und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Dort verstarb die Frau am Samstag an den Folgen des Unfallgeschehens.

Die Polizeiinspektion Ansbach führt weiterhin die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts und bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0981 90940 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold